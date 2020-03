VIDEO Preşedintele Mattarella conferă unui rom titlul de Comandor al Republicii italiene Santino Spinelli, al carui nume de scena este Alexian, este primul Comandor al Republicii de origine roma. Muzicianului i-a fost conferit titlul de catre presedintele Sergio Mattarella. De asemenea, ambasadorul culturii rome în lume se poate lauda cu cetatenia onorifica a Municipiului Laterza (Taranto) si cu titlul de ambasador al artei si culturii rome în lume, care i-a fost conferit de Uniunea Internationala Romani, potrivit Il Giornale, citat de Rador.



Muzicianul în vârsta de 56 de ani a comentat astfel: "Multumesc din suflet domnului presedinte al Republicii…

Sursa articol: hotnews.ro

