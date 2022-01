Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, si-a exprimat optimismul in legatura cu noul an, in ultimul sau discurs de Revelion, in ciuda cresterii semnificative a numarului de infectari cu coronavirus, relateaza DPA.

"Daca ne uitam la drumul pe care l-am parcurs impreuna in acesti sapte ani, sunt extrem de increzator", a spus politicianul, care isi incheie singurul mandat de sef al statului, asa cum este obiceiul in Italia.

"Italia va creste. Si va face asta in primul rand cu constiinta unui destin comun pentru poporul nostru si pentru popoarele din Europa", a declarat presedintele,…