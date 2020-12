Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles. El a discutat inca de marți, la telefon, cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, pe marginea subiectelor ce vor fi abordate la intalnire: schimbarile climatice și relația UE - Turcia.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o convorbire telefonica cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, la solicitarea acestuia, in contextul in care in perioada 10-11 decembrie, la Bruxelles, va avea loc reuniunea Consiliului European. Cei doi au discutat despre combaterea schimbarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o convorbire telefonica cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, la solicitarea acestuia, in contextul in care in perioada 10-11 decembrie, la Bruxelles, va avea loc reuniunea Consiliului European. Conform unui comunicat transmis…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc in perioada 10-11 decembrie, la Bruxelles, Regatul Belgiei. In pregatirea acestei intalniri, Președintele Klaus Iohannis a avut marți, 8 decembrie, o convorbire telefonica cu Președintele Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor…

- Președintele Klaus va participa pe 15 si 16 octombrie la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Pe agenda discutiilor va fi gestionarea pandemiei COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor climatice, transmite Administratia…

- Președintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, in perioada 1-2 octombrie., pe a carei agenda se afla subiecte precum Piața Unica a Uniunii Europene, politica industriala și politica digitala ale Uniunii. De asemenea, liderii europeni vor aborda teme de politica…