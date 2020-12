Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, sambata, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, printre temele abordate regasindu-se termoficarea, traficul, gestionarea deseurilor, poluarea. ”Nu putem accepta o lume in care saracii sunt calcati in picioare de cei bogati…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, sambata, la Palatul Cotroceni cu primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan. La finalul intrevederii, șeful statului a declarat ca edilul i-a prezentat problemele pe care le are Capitala. „Tocmai am incheiat o intalnire pe care am avut-o cu domnul Nicusor…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca problemele Bucureștiului pot fi rezolvate doar in condițiile in care primarul general Nicușor Dan va gasi in urmatorul guvern un „sprijin solid”. „Tocmai am incheiat o intalnire pe care am avut-o cu domnul Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei,…

- Premierul Ludovic Orban a avut, luni, o intalnire, la sediul Ambasadei SUA in Romania, cu seful misiunii diplomatice, Adrian Zuckerman, si cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, prim-ministrul precizand ca, in cadrul discutiilor, a subliniat "decizia ferma" a Guvernului de a sprijini toate…

- Premierul Ludovic Orban a vizitat, duminica, insotit de primarul general Nicusor Dan si prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, call center-ul DSP Bucuresti amenajat la Arena Nationala, pentru a le multumi voluntarilor - studenti la medicina - care raspund apelurilor cetatenilor. "Impreuna cu domnul…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntar, joi, ca preluarea mandatului de primar va mai intarzia cel putin o saptamana, dupa ce au fost facute 52 de apeluri la validarea mandatului sau. ”Se cere nici mai mult nici mai putin decat reluarea alegerilor locale in Bucuresti”, anunta Nicusor Dan,…

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si premierul Ludovic Orban au avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. ''Administratia Prezidentiala confirma ca presedintele Romaniei, preocupat fiind de problemele cu care se confrunta…