- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Uniunea Europeana a viitorului este, in viziunea Romaniei, un proiect indisolubil legat de ideea de unitate si solidaritate, iar pentru o Uniune "mai integrata" este nevoie si de consolidarea zonei Euro si a spatiului Schengen. El a participat, la Palatul…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, la Palatul Cotroceni, dezbaterea naționala privind viitorul Europei. La dezbatere participa comisarului pentru transporturi Adina Valean, profesoru Valentin Naumescu, profesorul Cristian Pirvulescu, și profesorul Alina Bargaoanu.

- Certificatul digital european pentru Covid-19 va fi operational in Romania de la 1 iulie. Documentul are rolul de a facilita calatoriile in Uniunea Europeana (UE). Certificatul digital Covid – 19 va fi emis gratuit și ar trebui sa fie disponibil in de la data de 1 iulie. La solicitarea Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca o prioritate in crearea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost asigurarea unui echilibru intre nevoile nationale si cerintele planului general al Uniunii Europene.„Cand am realizat Planul National de Redresare si Rezilienta, ne-am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca pandemia de COVID-19 nu afecteaza doar sanatatea oamenilor si economiile, ci si structura sociala, aratand ca e nevoie de solutii in aceasta privinta la nivel european. Seful statului participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul…