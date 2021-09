Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, luni, de Ziua Pompierilor, la Palatul Cotroceni, Drapelul de lupta al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si pe comandantii modulelor care au actionat la incendiile din Grecia.

- Pompierii militari romani aflati in misiune in Grecia au actionat, luni, pentru limitarea propagarii flacarilor in zona Vilia, precum si pentru mentinerea unei linii de protectie intre frontul de incendiu si zonele neafectate, potrivit Agerpres. "De asemenea, la solicitarea autoritatilor elene, cisternele…

- Cei 25 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența detașați in Grecia pentru stingerea incendiilor de padure au inceput in aceasta dimineața misiunea. Salvatorii moldoveni au ajuns ieri, 10 august, la ora 16:00 in regiunea Prokopion, insula Evia din sudul statului elen.

- Pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia au fost laudati in presa elena, dar si de locuitorii din zona. Acestia sunt in misiune pentru a stinge incendiile din insula Evia. „Pompierii romani care au venit in tara noastra pentru a se lupta cu focul par sa provina de pe…