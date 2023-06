Stiri pe aceeasi tema

- Peste 168.000 de bebeluși s-au nascut anul trecut in Romania, iar cei mai mulți dintre ei au venit pe lume in septembrie. Dar situația difera mult de la județ la județ, arata datele Institutului Național de Statistica. A doua luna ca numar de nou-nascuți (la nivel național) este ianuarie. Desigur, daca…

- Sosirile si innoptarile raportate in unitatile de cazare din Romania au crescut cu doua cifre. Numarul sosirilor in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in Romania, a crescut cu 23,1%, in primele patru luni ale acestui an, fata de…

- Romania ramane in fruntea clasamentului statelor cu cele mai multe accidente rutiere. Anul trecut s-au intregistrat in medie 76 de accidente pe zi (28.000 pe an), iar romani au murit in fiecare zi ca urmare a acestora, arata datele Institutului Național de Statistica. La nivel european, cele mai sigure…

- Deficitul balantei comerciale s-a redus cu 5,6% in primul trimestru al acestui an.Deficitul balantei comerciale inregistrat de Romania in primul trimestru al acestui an a fost de 6,082 miliarde de euro, in scadere cu 399,7 milioane euro (-5,6%) fata de cel inregistrat in perioada similara a anului…

- O interpelare a unui deputat USR de Bacau privind activitatea Institutului Național de Statistica condus de eternul Tudorel Andrei scoate in evidența o situație incredibila privind modul de calcul al salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata pentru 2023. Lege este, dar nu se aplica Deputatul…

- Peste un sfert din drumurile publice din Romania sunt pietruite și de pamant, arata INS , si precizeaza ca 30% din cele modernizate au durata de folosire depașita. Lungimea drumurilor publice din Romania totaliza 86.338 kilometri (km), la finele anului 2022, din care aproape jumatate erau modernizate,…

- Romania a incheiat anul trecut cu un deficit comercial mare, determinat, in mare parte, de cresterea de preturi inregistata pe plan mondial, a declarat, joi, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, la conferinta cu tema „Finantarea Romaniei”. „De foarte multe ori venim…