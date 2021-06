Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a sarutat pe obraz pe doi veterani din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, in timpul unei ceremonii pentru acordarea Legiunii de Onoare, marcand astfel revenirea la "pupic", salut calduros ce se obisnuieste in Franta, informeaza dpa, comentand o inregistrare video…

- Purtarea mastii in exterior nu va mai fi obligatorie incepand de joi, 17 iunie, in Franta, cu anumite exceptii, iar restrictiile de circulatie intre anumite ore vor fi ridicate duminica, a anuntat miercuri premierul Jean Castex, pe fondul scaderii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza AFP si…

- Purtarea mastii in exterior nu va mai fi obligatorie incepand de joi, 17 iunie, in Franta, cu anumite exceptii, iar restrictiile de circulatie intre anumite ore vor fi ridicate duminica, a anuntat miercuri premierul Jean Castex, pe fondul scaderii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza AFP si dpa.…

- Purtarea mastii de protectie nu va mai fi obligatorie in curtea unitatilor de invațamant incepand de luni, anunța Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „De saptamana viitoare, in exteriorul...

- Ziua de 28 aprilie a adus și prima cursa din Satui Mare spre capitala Franței, Paris. In primul avionj care a plecat din județul vecin spre Paris au fost 100 de pasageri. Aceste zboruri spre Paris vor fi miercurea și duminica. Zborurile pe care vi le propun companiile aeriene și Aeroportul Satu Mare…

- Hranirea animalelor sau a pasarilor, pe domeniul public, ar putea fi ilegala in Timișoara. Propunerea a fost deja formulata de consilierii locali ai USR – PLUS. Concret, proiectul propune interzicerea hranirii in spatiul public a animalelor si a pasarilor și amenzi de pana la 200 de lei. „Dorim sa gasim…

- O inregistrare facuta de un roman aflat la Londra, pe 28 martie, face inconjurul retelelor de socializare. Filmarea in care se observa cum nimeni nu poarta masca pe strada a fost postata pe pagina jurnalistului Luis Lazarus. Barbatul care a inregistrat clipul video vorbeste despre atitudinea…

- UPDATE Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune, dupa ce a fost fotografiat fara masca de protecție pe holurile Parlamentului, ca și-a dat jos masca pentru a fi auzit mai bine intr-o conferința video și pentru ca ii era sete: „fara indoiala, am greșit și toate criticile sunt justificate”. „Eram intr-o…