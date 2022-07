Stiri pe aceeasi tema

Prim-ministrul din Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a anunțat sambata ca este gata sa-și dea demisia pentru a permite instalarea la putere a unor noi forțe politice, dupa ce presedintele Gotabaya Rajapaksa a parasit resedinta sa oficiala luata cu asalt sambata de manifestanti. La putere ar urma sa…

Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni, joi, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Casa Alba, in contextul in care alianta are in vedere pasii urmatori in razboiul din Ucraina, relateaza CNN.

Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a avut azi o intalnire cu președintele CDU, Friedrich Merz, in marja congresului Partidului Popular European de la Rotterdam, Olanda.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca l-a demis pe seful serviciilor de securitate din Harkov, in nord-estul tarii, pentru ca "nu a lucrat la apararea orasului" de la inceputul invaziei ruse, relateaza AFP.

O tentativa a opozitiei din Sri Lanka de a forta o motiune de cenzura impotriva presedintelui Gotabaya Rajapaksa, considerat vinovat de criza economica istorica prin care trece aceasta tara, a fost blocata marti in parlament de coalitia guvernamentala, relateaza AFP, dpa si Reuters.

Presedintele srilankez Gotabaya Rajapaksa a decretat vineri stare de urgenta pentru a doua oara in cinci saptamani, acordand puteri extinse fortelor de securitate pentru a raspunde manifestatiilor antiguvernamentale, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat vineri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Seful statului senegalez Macky Sall, care este si presedinte al Uniunii Africane (UA), a discutat luni despre conflictul dintre Rusia si Ucraina cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a afirmat ca doreste sa "faca o comunicare catre UA", a anuntat presedintul senegalez pe Twitter, transmite…