- Presedintele chinez Xi Jinping a avertizat luni impotriva unui "nou razboi rece" care nu poate sa duca decat la un "impas", intr-un mesaj video adresat Forumului economic mondial de la Davos, relateaza AFP potrivit Agerpres. Fara a numi SUA, Xi Jinping s-a prezentat ca aparator al multilateralismului…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Mesajul a fost transmis la finalul saptamanii trecute, lasand Rusia in poziția de ultima mare putere care nu l-a felicitat pana la acest moment pe președintele ales al SUA.In mesajul lui Xi Jinping se subliniaza ca promovarea unei dezvoltari sanatoase și stabile a relațiilor dintre China și SUA este…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ii va incuraja ''absolut'' pe americani sa se vaccineze impotriva COVID-19 si va fi el insusi vaccinat de indata ce echipa sa medicala va stabili care este cel mai bun vaccin, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Casei Albe,…

- Presedintele american Donald Trump, care continua sa nu isi recunoasca infrangerea in alegerile prezidentiale, a participat vineri la reuniunea Forumului Economic Asia-Pacific (APEC), unde omologul sau chinez Xi Jinping a laudat beneficiile liberului schimb, contrar viziunii americane protectioniste,…

- Reteaua de social media Twitter si-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platforma de presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba si-a acuzat rivalii democrati ca incearca sa fure alegerile, al caror rezultat este in continuare…

- Intr-un mesaj pe Twitter, Donald Trump a declarat ca are un avans mare, insa democrații „incearca sa fure alegerile”. Președintele american in exercițiu a reacționat pe rețeaua de socializare la scurt timp dupa discursul increzator al rivalului sau. Joe Biden a declarat ca este optimist privind rezultatul…