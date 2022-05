Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat, duminica, o inregistrare video care o arata pe Pelosi impreuna cu o delegatie de reprezentanti ai SUA, transmite The Guardian.Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, luni, inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat. “In estul si sudul tarii noastre, ocupantii incearca sa atace intr-un mod mai dur decat inainte.…

- Decizia guvernului slovac de a livra Ucrainei sistemul sau de aparare aeriana S-300 pentru a putea lupta impotriva invaziei rusesti a declansat o lupta politica la Bratislava. Desi initiativa a adus Slovaciei laude din partea SUA – si promisiunea sosirii unui sistem de aparare antiracheta Patriot –…

- Acuzatiile Rusiei ca Kievul are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat, luni, presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. “Putin este incoltit si acum vorbeste despre…

- Președintele ucrainean, Volodymir Zelenski, a declarat, miercuri, ca aproape 6.000 de ruși au fost uciși in primele șase zile ale invaziei Moscovei și ca Kremlinul nu va reuși sa cucereasca țara sa cu bombe și atacuri aeriene. In noul mesaj, trimis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…