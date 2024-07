VIDEO. Preot acuzat de viol: ar fi abuzat o minoră chiar în casa parohială Un preot este acuzat ca a violat o minora. Politia face ancheta si verifica daca parintele i-ar fi trimis mesaje nepotrivite fetei si ar fi atins-o in zona intima, chiar in casa parohiala. Comunitatea din Foltești, județul Galati este in stare de șoc. Totul a ieșit la iveala dupa ce mama copilei de 15 ani […] The post VIDEO. Preot acuzat de viol: ar fi abuzat o minora chiar in casa parohiala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

