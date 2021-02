VIDEO Premierul slovac, Igor Matovic, promite legi pentru protejarea presei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri noul președinte american Joe Biden sa „întareasca alianța” dintre Israel și Statele Unite pentru a face fața „provocarilor comune”, precum „amenințarea” din Iran, potrivit AFP.„Aștept cu…

- Prim-ministrul slovac Igor Matovic a anunțat, vineri, pe contul sau de Facebook, ca a fost confirmat cu COVID-19, la o saptamana dupa ce a participat la un summit al UE la Bruxelles. Summitul din 11...

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a intrat in izolare pana in ajunul Craciunului, dupa ce a participat, cu Emmanuel Macron la o cina de aniversare a OCDE. Sanchez și Macron s-au intalnit, luni, la Paris, potrivit Reuters si Mediafax. Primul ministru al Spaniei va sta in izolare pana in…

- Guvernul va adopta în sedinta de vineri doua hotarâri de guvern pentru plata salariilor pe luna octombrie ale angajatilor din directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si, totodata, pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati si a salariilor asistentilor…

- Slovacia i-a testat in doua weekend-uri pe aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori și a depistat cu ajutorul testelor antigen 60.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Campania a fost una reușita pentru ca aceasta a dus la reducerea la jumatate a infectarilor iar Slovacia este prima țara…

- Slovacia va redeschide la jumatate din capacitate teatrele, salile de cinema si bisericile incepand de luni, iar salile de fitness si piscinele vor putea opera cu un numar limitat de vizitatori, ca parte din demersul de relaxare a restrictiilor impuse pentru a frana raspandirea coronavirusului, a anuntat…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua weekend-uri a ajutat la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Din…