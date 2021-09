Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei sale oficiale la Bruxelles, prim-ministrul Natalia Gavrilița a avut, in aceasta dimineața, o intrevedere cu Charles Michel, Președintele Consiliului European. Natalia Gavrilița a mulțumit inaltului oficial european pentru susținerea pe care Consiliul European o ofera țarii noastre…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, pledeaza, in contextul crizei generate de hotararea SUA de a retrage trupele din Afganistan, pentru consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene, propunand si intensificarea relatiilor cu statele vecine, inclusiv cu Republica Moldova.…

- Uniunea Europeana trebuie sa adopte masuri pentru a fi mai bine pregatita pentru evacuarea militara a cetatenilor sai in situatii precum cele inregistrate in Afganistan in ultimele saptamani, a sustinut miercuri presedintele Consiliului European, Charles Michel, informeaza Reuters si EFE. ''In…

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița a discutat astazi, la telefon, cu Josep Borrell, Inalt Reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene. Cei doi oficiali au discutat despre prioritațile noului Guvern de la Chișinau, despre agenda de asociere,…

- Președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu a insarcinat-o, vineri, pe Natalia Gavrilita sa formeze noul guvern. Componenta noului cabinet de ministri de la Chișinau va fi cunoscuta in zilele urmatoare. Potrivit legislatiei, majoritatea parlamentara propune un candidat la functia de prim-ministru.…

- CHIȘINAU, 19 iul - Sputnik. Președinții Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei au semnat o declarație comuna la Batumi, care prevede apropierea de UE. © Sputnik / СтрингерZelenski merge in Georgia sa se intalneasca cu Sandu „Astazi, impreuna cu prietenii noștri georgieni și ucraineni, am…

- Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, a salutat, luni, eforturile in sensul relansarii relatiilor cu Israelul, in contextul vizitei la Bruxelles a ministrului...