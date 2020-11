Stiri pe aceeasi tema

- „Sensul vieții unora e sa dea Guvernul jos sau sa ajunga la putere, sau ceva sa faca, numai ca sa fie in luminile proiectoarelor”, susține premierul Ion Chicu, referindu-se la riscul care planeaza asupra actualului Cabinet de miniștri, de a fi demis, mai ales in condițiile actuale, cand nu mai este…

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent, joi, la Palatul Victoria pentru activitatile curente dupa ce rezultatul celui de-al doilea test pentru COVID-19 pe care l-a facut in cursul diminetii a fost negativ, informeaza Guvernul. "Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta dimineata al…

- Fundația Regala Margareta a Romaniei a organizat joi, 1 octombrie,conferința naționala „Bune practici pentru o batranețe frumoasa”. Evenimentul, ajuns la cea de-a IV-a ediție, a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice și s-a desfașurat, in premiera, on-line. Peste 3,7 milioane…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca guvernul pe care il conduce sustine valorificarea tuturor resurselor naturale ale Romaniei "intr-un mod care sa genereze un potential de dezvoltare economica". "Ca Guvern, incurajam dezvoltarea si celorlalte proiecte pentru ca, din punctul…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| VIDEO. Echipa PSD pentru Alba Iulia: Vom munci pentru creșterea calitații vieții, pentru a avea un oraș prosper! Cetațenii municipiului Alba Iulia au nevoie de drumuri asfaltate, utilitați pe toate strazile, investiții in educație, siguranța, dezvoltare urbana corespunzatoare,…

- Partidul Social Democrat a reintrodus in comisiile din Parlament creșterea pensiilor cu 40% și majorarea salariilor profesorilor. Ordonanța de Urgența, cu modificarile facute in comisii urmeaza sa intre la vot in plenul reunit al Parlamentului, potrivit Digi24.Amendamentul a fost depus de grupul PSD…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca parlamentarii PNL nu participa la dezbaterea in Parlament a motiunii de cenzura, insa Guvernul va fi prezent. Șeful executivului a adaugat ca motiunea este in afara Constitutiei.