Stiri pe aceeasi tema

- Finalizarea gazoductului BRUA reprezinta o investitie extrem de importanta pentru Romania si pentru Europa, permitand astfel diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz natural ale Uniunii Europene, a declarat sambata, premierul Ludovic Orban, prezent in localitatea Jupa din judetul Caras-Severin,…

- Romania are atuuri veritabile pentru a deveni un important jucator in regiune pe piața gazelor”, a declarat Klaus Iohannis, cu ocazia finalizarii lucrarilor la prima faza a gazoductului BRUA, in judetul Caras-Severin, la Statia de comprimare gaze naturale Jupa.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre programul de guvernare al PNL, document la care au contribuit peste 470 de specialiști. Ludovic Orban a declarat ca programul este un plan de dezvoltare nationala si „nimeni nu va fi lasat in urma in Romania pe care ne-o imaginam si pe care o vom construi”.…

- Pana vom avea un vaccin eficient impotriva coronavirusului exista o singura soluție: impunerea unor noi masuri restrictive severe, a declarat președintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban si specialisti din Sanatate. Iohannis a afirmat ca intreaga Europa trece printr-un moment…

- In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (86,3% din total turisti straini), marea majoritate fiind din tarile apartinand Uniunii Europene. Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica…

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, joi, la inaugurarea unui terminal de cereale in Portul Constanta, spunand ca trebuie utilizat la maxim in beneficiul Romaniei avantajul strategic dat de port. “Vrem, nu vrem, avem un mare avantaj. Romania are principala poarta de intrare-iesire a Europei care…

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, joi, la inaugurarea unui terminal de cereale in Portul Constanta, spunand ca trebuie utilizat la maxim in beneficiul Romaniei avantajul strategic dat de port. “Vrem, nu vrem, avem un mare avantaj. Romania are principala poarta de intrare-iesire a Europei care…

- Premierul Ludovic Orban lanseaza o previziune și spune ca Romania va avea niste oportunitati de care pana in prezent nu s-a bucurat. “In urmatorii sapte ani, Romania va avea niste oportunitati pe care nu le-a avut in istorie. In primul rand, este vorba de pozitionare geopolitica pe care o are Romania,…