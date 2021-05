Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu le-a transmis prefectilor ca este nevoie de si ‘mai mult efort’ pentru a impulsiona campania de vaccinare, indeosebi in privinta organizarii de noi maratoane ale vaccinarii, dar si gasirii de solutii pentru a aduce ‘vaccinul cat mai aproape de cetateni’, in special in mediul rural.…

- Premierul Florin Citu a declarat ca pana in prezent merge bine campania de vaccinare, insa aceasta trebuie accelerata pentru ca Guvernul sa ia noi masuri de relaxare de la 1 iunie, cand este fixata o tinta de vaccinare a 5 milioane de persoane. Chestionat daca va fi atins acest obiectiv de vaccinare…

- Este clar ca ceea ce a fost mai greu a trecut, spune Florin Cițu despre pandemie. Premierul vrea sa vada in fiecare weekend cat mai multe evenimente legate de vaccinare. Despre zilele de sarbatoare care vin, Cițu afirma ca regulile sunt simple. Intr-o videoconferința cu prefecții, Cițu a spus ca Romania…

- Premierul Florin Cițu spune ca nu are in vedere in acest moment noi restricții in Romania. Prioritara este accelerarea campaniei de vaccinare, „singura soluție pe termen lung”. Intrebat daca se gandește sa introduca noi restricții sau sa inaspreasca masurile care se aplica la nivel național, in contextul…

- Premierul Florin Citu afirma ca discutia despre un pasaport de vaccinare este prematura, campania de vaccinare la nivel european fiind la inceput, potrivit News.ro. ”In momentul in care ai doar un inceput al campaniei de vaccinare nu poti sa vorbesti despre un pasaport pentru vaccinare”, afirma premierul.…