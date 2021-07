Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Guvernul va adopta un proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004.”In anul 2021 se impune modificarea…

- "S-a intervenit si se intervine pentru evacuarea apei in 11 case, 7 anexe gospodaresti, 56 de curti, 70 de beciuri si subsoluri, 3 sedii ale unor operatori economici, 3 sedii ale unor institutii publice", a completat Citu.Premierul le-a cerut prefectilor sa precizeze care sunt nevoile din judetele pe…

- Prim-ministrul Florin Citu le-a cerut, marti, prefectilor sa finalizeze rapid evaluarea pagubelor in zonele afectate de inundatii in aceasta perioada, astfel incat la rectificarea bugetara sa fie alocate re...

- Prim-ministrul Florin Citu le-a cerut, marti, prefectilor sa finalizeze rapid evaluarea pagubelor in zonele afectate de inundatii in aceasta perioada, astfel incat la rectificarea bugetara sa fie alocate resursele necesare. ‘Maine, in sedinta de guvern se aproba hotararea cu resursele financiare, din…

- Florin Citu a fost intrebat, marti, despre declaratia lui Alexandru Nazare care reclama un deficit de 13 miliarde de lei: ”Eu nu stau sa comentez declaratiile fostului ministru. Pe de o parte spunea ca situatia era foarte buna si nu trebuia demis, pe de alta spune ca deficitul este mare. Trebuie prima…

- "Am semnat calendarul pentru elaborarea proiectului rectificarii bugetului de stat.In acest moment estimam adoptarea Ordonanței cu privire la rectificarea bugetului de stat in perioada de 16 -20 august", a anunțat pe Facebook premierul, dupa participarea la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor…

- Intrebat daca are vreo propunere pentru portofoliul de la Finanțe in calitate de lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban a replicat: Vom discuta acest subiect. Referitor la persoana pe care premierul Florin Cițu o dorește la Ministerul Finanțelor, Orban a precizat ca nu a avut…