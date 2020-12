Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a solicitat, miercuri, la sedinta Comandamentului de iarna desfasurat la MAI, prefectilor si reprezentantilor celorlalte institutii implicate in combaterea efectelor vremii nefavorabile sa fie pregatiti sa intervina in orice moment, chiar daca zona pe care o administreaza…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca se implica puternic in toate problemele curente ale administratiei, alimentand speculatiile cu privire la continuarea in functie si dupa instalarea noului Parlament. Ciuca participa miercuri, 9 decembrie, dupa ora 16.00, la videoconferinta cu prefectii si…

- Dragos Condrea a fost pus atazi in functia de secretar general.Premierul interimar Nicolae Ionel Ciuca l a numit astazi pe Dragos Condrea in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.Institutie publica cu personalitate juridica in subordinea prim ministrului, Secretariatul General…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca si-a dat demisia din functie. El a confirmat ca a demisionat la solicitarea premierului interimar, Nicolae Ciuca. Ulterior, intr-o postare pe Facebook, Tanase a multumit colegilor din echipa guvernamentala pentru…

- Marți are loc o noua ședința de lucru la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis se intalnește cu premierul interimar Nicolae Ciuca. La ședința de la Palatul Cotroceni vor participa și minstrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful DSU, Raed Arafat. Oficialii se intalnesc intr-o noua ședința pentru…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca susține ca printre prioritațile sale se numara criza Covid-19 și situația economica a țarii. „In perioada urmatoare vom continua sa focalizam atenția Guvernului pe prioritațile privind gestionarea pandemiei, a vaccinarii și vom continua masurile economice. Ne vom focaliza…

- Premierul Ludovic Orban participa, luni, în plenul Camerei Deputatilor, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta stadiul elaborarii proiectelor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021, scrie Agerpres. Sedinta este programata sa înceapa la ora 16,00.…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat luni solicitarea PSD de a-l invita pe premierul Ludovic Orban in data de 9 noiembrie in Parlament pe tema proiectului bugetului de stat pe 2021. Ședința plenului Camerei in care va fi prezent șeful guvernului a fost programata pentru lunea viitoare,…