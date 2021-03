Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a criticat in termeni duri persoanele care militeaza impotriva vaccinarii si a impotriva purtarii mastii de protectie. Citu afirma ca aceste actiuni sunt de-a dreptul teroriste si se incearca subminarea autoritatii statului. DEMISIE in Ministerul Sanatații. A plecat fara sa ofere…

- "In Romania, de un an de zile, exista o campanie impotriva acestor acțiuni pe care le ia Guvernul de a opri pandemia. Exista o campanie impotriva portului maștii in spațiul public. Exista o campanie impotriva masurilor de distanțare. Și exista o campanie impotriva vaccinarii. Va spun ca, din punctul…

- Locuitorii țarii se pregatesc sa iasa la protest duminica, 7 martie, impotriva legii abuzive a vaccinarii obligatorii. Evenimentul va avea loc cu participarea Alianței Parinților, impreuna cu Asociația Pro Consumatori, organizația "Medici pentru Consimțamant informat" și alte organizații publice. {{505639}}Potrivit…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca aceasta campanie de vaccinare impotriva COVID-19 nu va fi obligatorie, iar proiectul de lege pe aceasta tema aflat in Parlament nu are legatura cu imunizarea impotriva noului coronavirus. Florin Citu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca Guvernul…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat ca a resimțit efecte adverse dupa ce a facut a doua doza de vaccin anti-COVID. „De-abia reușeam sa vorbesc”, a afirmat gazetarul la Antena3. „Am vazut deja pe Facebook ca se dramatizeaza ca un argument impotriva vaccinarii. Eu m-am simțit, și am ințeles ca nu sunt…

- In Romania a inceput campania de vaccinare impotriva Covid-19. In cele zece spitale de boli infecțioase aflate in prima linie in lupta cu Covid-19 sunt vaccinate primele persoane. Prima persoana a fost vaccinata la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București. Este vorba…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata dimineața, la sosirea primelor doze de vaccin anti-COVID la Institutul Cantacuzino, ca este „un moment important, pe care il așteptam de un an de zile”.