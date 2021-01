Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, se vaccineaza, sambata, impotriva coronavirusului. Știre in curs de actualizare The post LIVE Premierul Florin Cițu se vaccineaza impotriva coronavirusului appeared first on Puterea.ro .

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca se va vaccina public impotriva coronavirusului, sambata, la o zi de la startul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare. „Sambata ma vaccinez și va fi public”, a spus Cițu la o conferința de presa. Și presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se va vaccina intr-un…

- Un medic de familie anunța ca va renunța la pacienții care nu se vaccineaza impotriva coronavirusului. El are și un argument legal privind decizia sa. Medicul Catalin Petrencic a invocat și o lege care spune ca „asigurații au obligația sa respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”,…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 16.945 de persoane impotriva coronavirusului, anunța Comitetul național de coordonare a campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului (CNCAV). Conform sursei citate, numarul total de persoane vaccinate impotriva coronavirusului de la inceputul campaniei de…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca in Romania autoritațile nu s-au gandit sa aplice discriminari și reguli de restricționare a persoanelor care nu se vaccineaza. Totuși, spune secretarul de stat, in strainatate este posibil ca anumite zone sa aplice limitari…

- IPS Teodosie, cunoscut in perioada pandemiei de coronavirus pentru nerespectarea masurilor de sanitare de protecție, a anunțat ca nu se va vaccina impotriva coronavirusului, deoarece „nu a fost experimentat”. „Deocamdata nu (ma voi vaccina n.r.), pentru ca sunt multe necunoscute. Noi lucram cu datele…

- Președintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa fie printre primele persoane care se vaccineaza anti-COVID din Romania pentru a da un exemplu romanilor, insa a fost sfatuit sa respecte strategia de vaccinare pentru a nu genera „speculații”. Chiar medicul militar care coordoneaza strategia de vaccinare, Valeriu…

- Premierul Benjamin Netanyahu a devenit sambata primul cetatean israelian care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, transmit DPA si AFP. „Este…