VIDEO Premierul Florin Cîțu, anunț de ultimă oră despre prelungirea amânării ratelor la bănci Premierul Florin Cițu a vorbit, miercuri, dupa ședința de Guvern, despre ordonanța care prevede prelingirea amanarii ratelor la banci. "O alta ordonanța este una pe care o așteapta mulți romani, modifcarea Ordonanței 37. Este vorba de prelungirea amanarii ratelor la banca. Daca ai avut 9 luni de zile, nu mai poți. Ceilalți o pot face pana la maximum de 9 luni. Condițiile raman aceleași", a spus Florin Cițu. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

