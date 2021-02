Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca institutiile si autoritatile publice vor putea organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, daca se incadreaza in anvelopa salariala prevazuta in buget. Intrebat daca aprobarea in Parlament a unei legi care ofera posibilitatea desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in institutiile si autoritatile publice va duce la cresterea cheltuielilor cu salariile in buget, Citu a spus: "Nu. Se vor angaja in anvelopa salariala pe care am angajat-o in buget. Asta nu inseamna neaparat ca vor fi cheltuieli mai mari de personal, doar…