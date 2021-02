Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul premierului Cițu pentru miniștrii: Evaluare cu mandatele pe masa la jumatatea anului Premierul Florin Cițu se declara nemultumit de faptul ca unii dintre ministri opteaza in primul rand pentru subventii alocate companiilor cu pierderi, decat pentru investitii. La discuțiile despre buget…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, sambata, ca așteapta de la miniștrii din cabinetul sau performanța și eficiența, in condițiile in care toate ministerele vor beneficia de bugete mai mari ca anul trecut. La jumatatea anului, la rectificare va fi o discuție ”cu mandatale pe masa”, avertizeaza primul-ministru.…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca aproape toate ministerele au bugete mai mari fata de anul trecut, precizand ca asteapta de la membrii Cabinetului performanta si eficienta. El a spus, totodat[, ca au fost discutii despre acest buget cu ministrii. "Toti ministrii au vrut cat mai multi bani.…

- La discuțiile despre buget toți miniștrii au vrut mai mulți bani, au primit, dar la jumatatea anului va fi verificata execuția bugetara, a declarat, sambata Florin Cițu. Va fi o discuție cu mandatele pe masa, a avertizat premierul.

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, un mesaj in care transmite condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata in incendiul de la Spitalul Matei Balș, și spune ca „de aceasta data reacția autoritaților a fost eficienta și rapida”. „In aceasta dimineața o tragedie a lovit Bucureștiul. Din…

- Mii de bugetari se tem ca iși vor pierde locurile de munca in curand. Premierul Florin Cițu a cerut companiilor de stat care sunt pe pierdere sa vina cu un plan clar de restructurare, iar asta inseamna concedieri masive. In pericol sunt angajați de la CFR, TAROM, dar și din multe ministere. In planul…

- O parte dintre membrii cabinetului Cițu au facut, joi, declarații despre prioritațile lor la preluarea mandatelor. Catalin Drula isi propune operationalizarea noii companii de investitii rutiere ”Vom operationaliza noua companie de investitii rutiere care va gestiona proiectele mari de autostrazi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode a preluat joi dimineața conducerea ministerului de la Marcel Vela, la sediul MAI, in cadrul unei ceremonii militare. Schimbari de conducere au avut loc, pana la ora...