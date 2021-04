Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Citu merge inainte netulburat, in ciuda faptului ca alianta USR-PLUS a anuntat ca nu-l mai sustine. Din noua postura de premier si ministru la Sanatate, Citu anunta ca joi va avea loc o sedinta de guvern. Nu se stie inca daca ministrii USR-PLUS vor participa. "Maine vom avea sedinta…

- Programata inițial pentru ora 13:00, ședința de Guvern de la Palatul Victoria se va amana, potrivit unei informari de presa a Executivului, venita dupa revocarea ministrului Vlad Voiculescu.Conform Digi 24, exista tensiuni in coaliție, iar miniștrii USR-PLUS nu doresc sa participe la ședința de Guvern,…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul a aprobat, in sedinta de vineri, in care s-a discutat proiectul de buget pentru 2021, o serie de realocari de sume, din Fondul de rezerva, pentru cateva obiective ale Ministerului Sanatatii. "Vad ca este o tema care revine…

- Guvernul a adoptat vineri seara bugetul pentru anul 2021, urmand ca documentul sa ajunga in acest weekend in Palament. Premierul Florin Cițu a anunțat ca Ministerul Sanatații și cel al Transporturilor vor primi mai mulți bani din Fondul de rezerva al Guvernului. „In sedinta de Guvern de astazi am aprobat…

- Florin Citu, premierul Romaniei a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost adoptat bugetul pentru anul 2021 și ca urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbatere. In ședința de Guvern de azi am aprobat legea Bugetului de Stat pe anul 2021. Am aprobat Legea Plafoanelor, Legea Bugetului…

- Guvernul va avea vineri sedinta in sistem online, incepand cu ora 14.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi adoptate mai multe acte normative privind vaccinarea. „Vorbim de ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri de recrutare sau plata personalului implicat in procesul de vaccinare,…

