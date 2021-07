Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion. a recunoscut faptul ca in prezent exista un blocaj pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, pentru ca UDMR nu e de acord cu forma sustinuta de Guvern.

- Presedinta Comisiei juridice a Senatului, Iuliana Scantei, a afirmat ca raspunsul Comisiei de la Venetia referitor la desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ) arata ca demersul PNL a fost unul corect, prin forma propunerii legislative adoptata de Camera Deputatilor.

- Senatul si Camera Deputatilor intra, de joi pana pe 1 septembrie, in vacanta parlamentara. In coalitie, s-a convenit organizarea unei sesiuni extraordinare la Senat, in luna iulie, pentru adoptarea proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, dupa primirea…

- In problema desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, majoritatea judecatorilor CCR și-au dat, din nou, arama politica pe fața. Rastalmacind legea fundamentala a țarii. In 18 mai, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotarat ca Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, la Timișoara, un program special de investiții pentru drumuri județene și comunale, dupa ce Ludovic Orban anunțase, in urma cu cateva zile, tot in cadrul unei vizite in teritoriu, un program de investiții tip PNDL 3, un plan național de dezvoltare locala pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa intalnirea cu premierul Florin Citu pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, ca discuțiile au fost superficiale. Despre PNRR , Marcel Ciolacu a spus ca nu are „coereneta si viziune”. La intalnire au participat vicepremierii Dan Barna si Kelemen…

- Miniștrii USR-PLUS se vor prezenta la ședința de Guvern de joi, de la ora 13, conform unor surse politice. Ei au avut ședința cu vicepremierul Dan Barna, la ora 12, trei dintre ei susținand ca vor sa ramana la guvernare – Cristian Ghinea (Fonduri Europene), Catalin Drula (Transporturi) și Stelian Ion…