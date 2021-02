Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca a primit felicitari la Bruxelles pentru modul cum a fost pregatita campania de vaccinare in Romania si a precizat ca in martie tara noastra va primi 2,4 milioane de doze de vaccin. "Am prezentat situatia din Romania, cum ne-am pregatit campania de vaccinare, si am fost felicitati pentru cum am pregatit campania de vaccinare. Am multumit presedintelui Comisiei Europene pentru modul in care a pregatit toata aceasta campanie, prin faptul ca a inceput in acelasi timp in fiecare tara. Comisia Europeana a negociat in numele tuturor, pentru ca altfel am fi avut…