Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu a devenit sambata primul cetatean israelian care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, transmit DPA si AFP. …

- Premierul Benjamin Netanyahu a devenit sambata primul cetatean israelian care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, transmit DPA si AFP. „Este…

- Prima persoana din SUA care s-a vaccinat impotriva COVID-19 este o asistenta medicala din New York. Este vorba despre Sandra Lindsay, o asistenta de la terapie intensiva de la Long Island Jewish Medical Center, din Queens, New York, SUA. Ea a primit vaccinul in data de 14 decembrie, devenind prima persoana…

- Italia va incepe in 2021 o campanie de vaccinare anti-COVID-19 gratuita, la scara larga, cadrele medicale și persoanele in varsta avand prioritate. Ministrul sanatații, Roberto Speranza, a declarat pentru Reuters ca aceasta campanie de vaccinare va incepe in anul 2021, in prima parte a anului. „In sfarsit…

- Spitalului Domodedovo, din sudul Moscovei, care a anuntat astazi ca a inceput sa vaccineze populatia locala cu vaccinul rusesc anti-Covid-19 Sputnik V, relateaza Reuters, citata de news.ro . Spitalul anunta pe site ca locuitorii care doresc sa se vaccineze trebuie sa se inscrie pe un site guvernamental…

- Sedinta privind campania de vaccinare anti-COVID-19 convocata de presedintele Klaus Iohannis va avea loc luni, la ora 14,00, la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. La sedinta vor participa ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si…

- "In chestiunea vaccinarii, campania de vaccinare trebuie sa fie un succes si ca atare, dupa parerea mea, campania de vaccinare este o chestiune de securitate nationala. Pentru asta am convocat o sedinta pentru luni, la care vor participa, in afara de mine, ministrul Apararii, ministrul de Interne si…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți o conferința de presa la Palatul Cotroceni, dupa o ședința in care au fost evaluate masurile luate pe timp de pandemie, ședința la care au participat premierul Ludovic Orban, miniștrii Sanatații și Apararii, șeful DSU, Raed Arafat, managerii unor spitale…