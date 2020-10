Stiri pe aceeasi tema

- Arheologi au descoperit sambata in Egipt circa 60 de sarcofage in stare perfecta intr-o necropola din Saqqara, la sud de Cairo, unde acestea fusesera ingropate in urma cu peste 2.500 de ani, relateaza France Presse. "In urma cu aproape trei saptamani, noi am gasit 13 sarcofage sigilate…

- Arheologii din Egipt au facut o descoperire impresionanta. Autoritațile egiptene au anunțat ca au fost descoperite 59 de sarcofage in stare perfecta de conservare in necropola de la Saqqara, la sud de Cairo. Acestea ar fi mai vechi de 2.500 de ani.

- "Acum aproape trei saptamani am gasit 13 sarcofage sigilate si intacte iar saptamana urmatoare, am anuntat alte 14", a indicat Khaled el-Enani, ministrul egiptean al Tursimului si al Antichitatilor. "Anuntam astazi ca 59 de sarcofage au fost retrase din puturi", a declarat el la locul descoperirii…

- Aproape 60 de sarcofage in stare perfecta de conservare au fost descoperite in necropola de la Saqqara, la sud de Cairo, unde au fost ingropate acum mai mult de 2.500 de ani,scrie News.ro„Acum aproape trei saptamani am gasit 13 sarcofage sigilate si intacte iar saptamana urmatoare, am anuntat alte 14”,…

- Aproape 60 de sarcofage in stare perfecta de conservare au fost descoperite in necropola de la Saqqara, la sud de Cairo, unde au fost ingropate acum mai mult de 2.500 de ani, si alte puturi raman neexplorate, au anuntat sambata arheologii, scrie AFP.

- 27 de sarcofage vechi de 2500 de ani au fost dezgropate de arheologii din Egipt. Descoperirea a fost facuta in situl Saqqara, situat in apropiere de Cairo. Acestea s-au pastrat intr-o stare foarte buna si de cand au fost ingropate, nu au fost deschise niciodata.

- Autoritatile egiptene au anuntat duminica descoperirea intr-un put din necropola Saqqara, aflata la sud-vest de Cairo, a 14 noi sarcofage datind de acum 2.500 de ani, scrie News.ro. Aceasta noua descoperire se adauga celei cu alte 13 sarcofage in acelasi loc acum o saptamina, a indicat ministerul Antichitatilor…

- Autoritatile egiptene au anuntat duminica descoperirea intr-un put din necropola Saqqara, aflata la sud-vest de Cairo, a 14 noi sarcofage datand de acum 2.500 de ani, scrie AFP, porivit news.ro.Aceasta noua descoperire se adauga celei cu alte 13 sarcofage in acelasi loc acum o saptamana, a indicat…