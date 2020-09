Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Arsenal Londra a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Fulham, intr-un meci din prima etapa a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Lacazette ‘8, Magalhaes ’49 si Aubameyang ’57.Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor…

- Chelsea Londra si-a consolidat pozitia a treia in clasamentul din Premier League dupa victoria la limita de pe teren propriu, cu 1-0, in fata formatia Norwich City, Partida a contat pentru etapa a 36-a. Golul victoriei a fost reusit de Olivier Giroud, in minutul 45+3. Gratie acestui succes, Chelsea…

- Chiar daca a pierdut titlul, Manchester City încearca sa salveze imaginea unui sezon de Premier League mai puțin reușit prin rezultate spectaculoase. Echipa lui Pep Guardiola a câștigat, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, în fața formației Newcastle, în etapa a 34-a…

- Chelsea s-a impus, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fața echipei Watford, in etapa a 33-a din Premier League. Cu aceasta victorie, formația lui Frank Lampard a revenit pe locul al patrulea in clasament. Golurile invingatorilor au fost inscrise de Olivier Giroud (’28), Willian (’43 –…

- ​Everton și Liverpool au terminat la egalitate, scor 0-0, derbiul disputat în a 30-a etapa din Premier League. În alt meci al zilei, Chelsea a reușit sa obțina trei puncte pe terenul celor de la Aston Villa (s-a impus cu 2-1, dupa ce gazdele au deschis scorul).Everton nu a reușit…

- Premier League este ultimul campionat important de pe „Batranul Continent“ care-și va relua meciurile in vederea finalizarii sezonului in curs. Toate meciurile se vor desfasura fara spectatori. In total, in Premier League mai sunt de disputat 92 de partide. Campionatul a fost intrerupt pe 13 martie,…