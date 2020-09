Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Turda a avut loc o intalnire a directorilor unitaților școlare din Turda, la care s-au adaugat și primarii din Turda și zona rurala aferenta, cu prefectul Mircea Abrudean, inspectorul școlar... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Directorii școlilor din Dej și imprejurimi, alaturi de primarii comunelor limitrofe, s-au intalnit astazi cu autoritațile județene pentru a discuta despre inceperea noului an școlar. Intalnirea a avut loc astazi, cu incepere de la ora 14, in sala festiva a Colegiului Național ”Andrei Mureșanu” Dej.…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, s-a vindecat de COVID și iși va relua, de luni, activitatea. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a primit rezultatul negativ la...

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, confirmat cu infecție cu Covid-19 in urma cu aproximativ 10 zile, a fost externat din spital, la cerere. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a solicitat externarea din spital. Mircea Abrudean este pacient asimptomatic și va ramane in izolare la domiciliu,…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, confirmat in urma cu 10 zile cu virusul SARS-CoV-2, a solicitat externarea din spital, fiind asimptomatic. Dupa cum prevad regulile, acesta va ramane in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a fost testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Sunt infectați și soția și copilul de numai 9 luni. ”In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baiețelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut inițial ca are legatura…

- Subiectele gresite la examenul de Bacalaureat, Inspectorul general de la ISJ din judetul Salaj, Vasile Bulgarean, nu raspunde la telefon.Dupa gafa de la bacalaureat din localitatea Jibou unde la Liceul “Ion Agarbiceanu” elevi de la profilul real au primit la proba de la limba romana aceleasi subiecte…

- Prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean, a prezentat astazi un Raport operativ privind inundațiile in județul Cluj „Astazi ma aflu in teren pentru a coordona și conduce acțiunile de intervenție, in