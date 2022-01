VIDEO Prahova: Patru persoane, amendate în urma unei bătăi în trafic, pe DN 1 Politistii prahoveni au amendat, luni, patru persoane – trei soferi si un pasager – care au participat la o bataie care a avut loc pe DN 1, ceilalti participanti la trafic sunand la 112. In plus, in urma scandalului a fost deschis un dosar penal. Este al doilea astfel de conflict care are loc pe […] The post VIDEO Prahova: Patru persoane, amendate in urma unei batai in trafic, pe DN 1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut, joi si vineri, 41 de perchezitii domiciliare, din care 40 la persoane banuite ca faceau, fara drept, operatiuni cu articole pirotehnice si o perchezitie pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Ca urmare, au fost confiscate aproximativ 10 tone de articole pirotehnice.…

- Trei persoane au fost salvate in urma interventiilor desfasurate de salvamontisti in ultimele 24 de ore, in judetele Gorj si Vrancea. Acestea nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. “In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 3 apeluri de urgenta: un apel pentru Salvamont…

- Un grav accident rutier a avut loc, luni dimineața, in Giurgiu. Un microbuz a intrat intr-un stalp de electricitate de pe marginea șoselei, șase barbați fiind transportați la spital. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul rutier s-a produs pe DJ 504 A, intre localitațile Draghiceanu și Izvoru. „La fața locului…

- Polițiștii din Australia investigheaza daca in afara de rapitorul Terence Darrell Kelly, o alta persoana ar fi putut fi implicata in rapirea lui Cleo Smith, fetița in varsta de patru ani, care a fost salvata saptamana trecuta, dupa 18 zile de la dispariția din cortul familiei, dintr-un camping, scrie…

- Procurorii DIICOT Dambovita au pus sub acuzare pentru infractiunea de trafic de droguri de risc si de mare risc trei barbati si o femeie, intre care un tanar de 17 ani, suspectati ca distribuiau catre consumatori cannabis, ecstasy, cocaina si heroina. Unul dintre suspecti aducea drogurile din Belgia…

- Trei adulti si un copil in varsta de un an au fost raniti, sambata, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona localitatii Nistoresti de pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a petrecut pe DN 1 pe sensul Brașov catre Ploiești, la kilometrul 114+650…

- Procurorii prahoveni fac, joi, descinderi in mai multe localitați din județ, in special in zona rurala, intr-un dosar privind vaccinari fictive. Sunt vizate mai multe centre de vaccinare, iar peste 40 de persoane vor fi duse la audieri, inclusiv asistenți medicali. Ancheta in acest caz a inceput in…

- Polițiștii și procurorii au descins, marți dimineața, la mai multe adrese din Timișoara și București, pentru capturarea membrilor celei mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul Romaniei. Potrivit Poliției de Frontiera, incepand din luna iulie, au fost identificati un numar…