- O parte dintre romanii blocati in infernul din Afganistan au reusit sa plece cu avioane militare straine. Unii au ajuns deja in Dubai, potrivit digi24.ro . Ministerul Afacerilor Externe a informat ca 16 romani au putut pleca in urma negocierilor cu aliații și ca in Afganistan mai sunt 27 de cetațeni…

- ”Eu am ajuns in Dubai cu un avion britanic, alți romani au ajuns in alte locuri”, a spus pentru Libertatea, din capitala Emiratelor Arabe Unite, Daniela Onofrei, unul dintre cei peste 30 de romani care erau pe aeroportul din Kabul, in țara ocupata de talibani”Luni noapte, dupa ce aeroportul a redevenit…

- Aproape 650 de afgani au fost evacuati din Kabul intr-un singur transport, cu un avion militar american C-17 Globemaster III. Poza s-a viralizat pe internet, inca una din imaginile emblematice ale crizei pe care o traiesc afganii care vor sa fuga din tara dupa ocupatia talibana.

- Un britanic susține ca este blocat in Kabul, dupa ce talibanii au preluat controlul. El a ales sa mearga in vacanța in Afganistan și scrie pe rețelele de socializare ca guvernul britanic l-a abandonat. Miles Routledge (22 de ani) se ascunde intr-un adapost al Națiunilor Unite, dupa ce mai multe incercari…

- Toate zborurile civile si militare au fost suspendate pe aeroportul din capitala afgana Kabul din cauza multimii de afgani care a patruns pe pista de decolare in incercarea disperata de a parasi tara dupa revenirea talibanilor la putere, relateaza AFP, citand un purtator de cuvant al Pentagonului.…

- Mii de afgani au blocat aeroportul incercand sa plece din tara, dupa ce insurgentii talibani au intrat in Kabul. Forțele americane au recurs la focuri de arma pentru a liniști mulțimea disperata.Trupele americane se afla la comanda aeroportului și ajuta la evacuarea diplomaților, dar și a civililor…

- Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane, noteaza Agerpres. Combatantii talibani au preluat controlul asupra…