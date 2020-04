Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a trimis in Vrancea un nou lot de viziere si dezinfectanti, care a fost distribuit catre institutiile din judet, in functiile de solicitarile acestora, a informat, duminica, Institutia Prefectului, noteaza Agerpres. "Inspectoratul pentru Situatii de…

- PREGATITE… Institutiile vasluiene, care lupta in prima linie impotriva raspandirii noului tip de coronavirus, au primit de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta echipamente noi de protectie si dezinfectanti. Este vorba de Serviciul Judetean de Ambulanta Vaslui, Directia de Sanatate Publica…

- Sapte cadre medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani au fost testate pozitiv pentru COVID-19, iar una dintre sectiile unitatii medicale a fost inchisa, in urma infectarii personalului, a declarat, joi, directorul Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, Catalin…

- ℹLa data de 29 martie 2020, situația epidemiologica din județul Valcea se prezinta astfel: ????245 de persoane aflate in carantina instituționalizata, dintre care 28 de persoane intrate in centrele de carantina din județ in ultimele 24 de ore; ????1743 de persoane aflate in izolare voluntara la domiciliul.…

- Peste 1.300 de materiale de protectie, incluzand masti cu diferiti factori de protejare si combinezoane, au fost repartizate in Prahova, dintr-un prim lot achizitionat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Ele au ajuns la patru spitale, dar si la Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul…

- SITUATIA LA NIVEL JUDETEAN – 18 martie 2020 Persoane aflate in izolare = 726 Persoane aflate in carantina = 46 Persoane confirmate cu „COVID 19” = 23 , din care 7 persoane externate BULETIN INFORMATIV LA NIVEL NATIONAL Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul…

- Directia de Sanatate Publica, Institutia Prefectului, Consiliul Judetean si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au identificat o noua masura de prevenire a extinderii epidemiei cu CoVid-19. Astfel, din bugetul Spitalului Judetean de Urgenta, va fi achizitionat un echipament Real-Time PCR. Prin…

- ​​Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cere aprobare de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) și Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) pentru desfașurarea ședinței plenului Parlamentului de învestire a Guvernului Cîțu. „Mâine o sa fim prezenți. De…