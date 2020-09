Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 2.3 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 00:46:18 ora locala a Romaniei , in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat la adancimea de 78 km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul s a produs 76 km E de Brasov, 91…

- Inculpata a recunoscut in totalitate faptele retinute in sarcina sa prin rechizitoriu, prevalandu se de procedura simplificata. Toti cei14 constanteni au fost audiati in calitate de martori si au precizat ca nu au incheiat vreun credit cu compania care acorda credite de consum.Procurorii din cadrul…

- Petre Magdin și Ana Moroșanu Magdin au tras o sperietura groaznica in casa lor de vacanța dintr-un sat valcean dupa ce trei indivizi beți au sarit gardul și au forțat intrarea in casa distrugand broasca ușii. Zgomotele provocate i-au trezit pe cei doi soți (Petre Magdin a trecut și printr-un accident…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.0 a avut loc, in judetul Vaslui, la ora 02:12 ora locala a Romaniei , la adancimea de sase kilometri. Cutremurul s a produs la 44 km S de Iasi, 46 km NE de Bacau, 110 km V de Chisinau, 155 km N de Galati, 167 km V de Tiraspol, 173 km N de Braila, 189 km NE de Brasov…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a extins lista județelor in care sunt instituite restricții orare pentru terase și sali de jocuri de noroc. Programul de lucru cu publicul al teraselor, barurilor și cluburilor nu poate depași ora 24 in județele: Argeș, Brașov, Braila, Bihor, Buzau, Constanța,…

- Inca 13 bistrițeni, printre care și un cadru medical și un infirmier, au fost depistați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore. De asemenea, alți 9 au fost declarați vindecați și externați. In același interval, in județ au fost efectuate 138 de teste. La nivel național au fost inregistrate 1.328 de cazuri…

- In aceasta noapte, la ora 02:26 ora locala a Romaniei , s a produs in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 90 km. Potrivit seismologilor de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a avut epicentrul la coordonatele Latitudine…

- Un cunoscut medic reumatolog din Bacau a fost terorizat, timp de un an si jumatate, de o fosta pacienta care ii reprosa ca nu a vindecat-o. Dupa ce i-a trimis doctorului sute de mesaje si scrisori cu insulte si amenintari, femeia a lipit afise prin oras, apoi a mers la spital si l-a agresat. Doctorul…