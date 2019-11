Stiri pe aceeasi tema

- Bradul de Craciun a ajuns in Piața Dacia. Arborele masoara circa 20 de metri, are aproximativ 50 de ani și a fost donat municipalitații de o familie de buzoieni de pe strada Traian Vuia. Bradul a fost montat vineri in fața Primariei Buzau unde va ramane pana dupa ce se vor fi terminat sarbatorile de…

- Timisorenii vor putea vizita targul de Craciun din centrul Timisoarei incepand cu data de 1 Decembrie. Ziua nationala a Romaniei va corespunde cu inaugurarea evenimentului special dedicat sarbatorilor de iarna. Targul de Craciun din Timisoara se va deschide oficial in data de 1 decembrie, marcand Ziua…

- In Piața Mare din Sibiu s-a deschis, vineri seara, Targul de Craciun, care reunește in acest an peste 100 de producatori de decorațiuni specifice sau de produse alimentare. Targul se desfașoara in jurul unui brad de 24 de metri, montat in centrul orașului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin…

- Incepand de joi seara, in centrul municipiului Suceava si-a facut aparitia un imens molid, care va fi impodobit si folosit ca pom de Craciun.Impresionantul conifer, inalt cat un bloc turn, a fost adus de la Stulpicani, fiind cumparat de Primaria Suceava de la Directia Silvica Suceava, impreuna cu ...

- Trotuare noi, cu dale, in centrul Buzaului. In aceasta perioada, municipalitatea reamenajeaza trotuarele din zona centrala, grație unui proiect finanțat de Guvernul Romaniei. Asfaltul va fi inlocuit cu dale, lucrarile find efectuate de Urbis-Serv. In zona centrala a orașului este din nou șantier. Muncitorii…

- Municipalitatea suceveana va inchiria, pentru doua luni, un patinoar sintetic de la firma „Nevis Com” Gura Humorului. Costurile se ridica la 50.000 de lei și includ și patinele speciale. Primarul Ion Lungu a declarat ca patinoarul are o suprafața de 200 de metri și va fi montat in zona fintinii arteziene…

- Consiliul Local urmeaza sa aprobe costurile organizarii sarbatorilor de iarna, de la aprinderea bradului de Craciun pana la artificiile de Revelion. Bugetul propus este de 550.000 de lei. Și in acest an vom vedea recitaluri de ansambluri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- vezi galeria Retailerul de fashion LPP, care detine pe plan local brandurile Reserved, Mohito, Crop, Sinsay si House, a lansat un centrul de fulfillment de 22.000 metri patrati. Din depozitul LPP din Stefanesti vor fi livrate comenzile online catre clientii din Romania si, ulterior, Bulgaria si alte…