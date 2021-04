Stiri pe aceeasi tema

- Exista destine in lumea asta care au un drum aparte, iar altele care sunt demne de scenarii de film. Un astfel de destin este al unei cerșetoare care a ajuns sa fie mandria unui oraș dar și a țarii. Monica Csengheri, dintr-o cerșetoare pe strazile Bistriței a ajuns dubla vicecampioana europeana de seniori…

- Sportiva romana Monica Csengeri a cucerit, sambata, trei medalii de aur, in limitele categoriei 49 kg, la Campionatele Europene de haltere de la Moscova. Csengeri, legitimata la CSM Bistrita, s-a impus la stilul smuls cu 86 kg, iar la aruncat cu 103 kg, clasandu-se pe primul loc și la total cu 189 kg.…

- Documentarul romanesc colectiv, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat vreodata la premiile Oscar, reușind, de fapt, o dubla nominalizare: la categoria „cel mai bun documentar”,...

- Orașul academicienilor e ingrijit și curațat de firma bistrițeana URBANA. Aceștia au batut palma pentru inca patru ani. Supercomul se ocupa de gunoaiele din și de pe langa tomberoane. La finalul anului 2020, primaria Nasaud organiza licitația pentru serviciile de salubritate stradala pentru urmatorii…

- Traficul in Bistrița este infernal. Daca in problema parcarilor se fac pași spre gasirea de soluții, Turc ia in considerare decongestionarea traficului și ”scoaterea” din oraș a mașinilor. Un tren metropolitan, printre ”visele” primarului pentru rezolvarea acestei probleme. Același vis era expus in…

- Un apel la 112 a pus pe jar toate echipajele de intervenție și oamenii legii. O persoana a anunțat ca la ora 14.30 va arunca in aer sediul BCR din centru Bistriței. Mai multe instituții au fost evacuate și zona centrala a fost blocata preț de aproape doua ore. Deocamdata nu sunt informații despre acest…

- Un apel la 112 a pus pe jar toate echipajele de intervenție și oamenii legii. O persoana a anunțat ca la ora 14.30 va arunca in aer sediul BCR din centru Bistriței. Mai multe instituții au fost evacuate și zona centrala a fost blocata preț de aproape doua ore. Deocamdata nu sunt informații despre acest…

- Bucureștencele au marcat 38 de goluri in poarta Brailei. Dupa ce au realizat surpriza campionatului, egal cu Buzau, nou-promovata Activ Ploiești a luat 13 goluri diferența de la ”gradinița” de la Valcea. Bistrița, inca o victorie importanta CSM București a bombardat poarta Brailei din toate direcțiile…