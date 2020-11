Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent sugereaza ca anumite raceli pot lasa anticorpi impotriva noului coronavirus, explicand probabil de ce copiii sunt mai protejați decat adulții, informeaza thenewyorktimes. Una dintre marile enigme ale pandemiei: de ce copiii sunt mult mai puțin predispuși decat adulții sa se infecteze…

- Un barbat a fost arestat de politie dupa ce automobilul pe care il conducea a lovit, miercuri seara, o sectie de politie din nordul Londrei, informeaza Reuters si DPA, potrivit AGERPRES.Politia metropolitana londoneza a mentionat ca incidentul a avut loc cu putin timp inainte de ora locala…

- Potrivit omului de știința, in 2040, mare parte din Europa va fi ca Sahara, iar parti din Londra vor ajunge sub ape. SURSE: Executivul ia in calcul interzicerea circulației pe timpul nopții In opinia lui James Lovelock, incalzirea globala a trecut de punctul critic, iar o catastrofa este acum iminenta.…

- Un grup de oameni de știința din Marea Britanie, citați de The Guardian, spun ca secretul intreruperii raspandirii galopante a noului coronavirus este, simplu, un lockdown de doua saptamani instituit fie la sfarșitul acestei luni, fie in perioada sarbatorilor de iarna.InEuropa lovita puternic de al…

- Oficialii de la Londra au avertizat, in weekend, ca doar 30 de milioane de britanici vor fi vaccinați impotriva COVID, adica mai puțin de jumatate din populația de 67 de milioane a Regatului Unit, o decizie strategica, care ii vizeaza in primul rand pe cei vulnerabili in fața bolii, scrie luni Financial…

- PSRM și președintele Igor Dodon nu vor admite ca Republica Moldova sa fie transformata in colonie. Afirmația a fost facuta de deputatul socialist, Grigore Novac, dupa apariția in publicația engleza ”The Guardian” a articolului ”Revealed: No 10 explores sending asylum seekers to Moldova, Morocco and…

- Echipe din lumea intreaga muncesc contracronometru ca sa puna la punct un vaccin eficient impotriva SARS-CoV-2. Rusia a anunțat deja ca a obținut unul, dar occidentalii sunt sceptici pentru ca nu a fost verificat suficient. Britanicii, dar și germanii și americanii, folosesc o tehnica de ultima ora…

- ​Arheologii din Africa de Sud au analizat resturile dintr-o peștera numita Border Cave și au ajuns la concluzia ca oamenii de acum 200.000 de ani s-au straduit sa-și confecționeze un fel de ”așternuturi” din ierburi cât mai confortabile posibil, punând și straturi de cenușa,…