Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate joi de Grupul de comunicare strategica, in judetul Buzau se afla in carantina un numar de 71 de persoane. De asemenea, pentru alte 3.705 de persoane a fost luata masura izolarii la domiciliu.

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Pana la sfarsitul anului scolar, profesorii vor putea sa citeasca prin intermediul inregistrarilor video, in fata claselor lor, romanele fantastice ale celui mai celebru vrajitor, Harry Potter, de J.K. Rowling.

- BULETIN DE PRESA Astazi, 24.03.2020, in județul Dambovița: se afla in izolare la domiciliu 1309 persoane asimptomatice au ieșit Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Situatia cetatenilor aflati in izolare si carantina in judet apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene sa intervina cu celeritate pentru a reduce riscul de contaminare a cadrelor medicale, prin masuri active de protecție pentru personalul medical și crearea unei baze de date comune la nivel european.„In contextul…

- Decizia a fost luata in urma unei intalniri a prefectului de Galati cu conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) si cu reprezentantii medicilor de familie. Masura de aplica incepand de luni, 23 martie 2020.

- Sefa Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, Cristina Pelin, a demisionat din functie, la presiunea media, dupa ce in presa s-a relatat, in urma cu cateva zile, ca oameni care au nevoie de informatii sau avize de la DSP s-au plans ca fie nu li se raspundea la telefon, fie erau pasati la alte institutii.

- Persoanele aflate in carantina și izolate la domiciliu din cauza coronavirusului vor fi dotate cu brațari și holtere care le vor monitoriza starea de sanatate. Medicii vor sti, astfel, spre exemplu, daca suspectii au febra, iar sistemul GPS integrat in bratari va anunta daca persoana respectiva a incalcat…