Dosarul ZGONEA - Dobrică: Fostul parlamentar Valeriu ZGONEA a fost condamnat la 3 ani cu executare!

Dupa aproape un an de amanari succesive (la Tribunalul Bucuresti), Zgonea a fost condamnat la 3 ani cu executare, in dosarul "traficului de influenta" in care este implicat si fostul consilier judetean… [citeste mai departe]