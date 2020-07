Stiri pe aceeasi tema

- Camera deputatilor a votat astazi respingerea inițiativei privind desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Adina Anghelescu, jurnalist specializat in probleme de justiție, a vorbit marți seara la Antena 3 despre decizia Parlamentului.

- Artistul Marcel Pavel a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, alaturi de alte vedete de la Antena 1. Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca Marcel Pavel a filmat și pentru Pro TV sau Kanal D, de aceea se intreaba de ce nu sunt cazuri de coronavirus in cele doua televiziuni.Citește…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat la Pro X episodul cu Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, care in timp ce era live, la postul citat, a scapat camera, lasand sa se vada ca purta doar o pereche de chiloți. Victor Ciutacu este de parere ca momentul ar fi putut fi provocat, pentru ca politicianul…

- Antena 3 a prezentat un document exploziv, duminica dupa-amiaza. Traian Basescu figureaza in documentul trimis de CNSAS ca informator al Securitații.Documentul arata ca fostul președinte figureaza in dosar in calitate de sursa chiar cu numele de ”Traian”. Investigația il are ca subiect pe…

- Traian Basescu l-a urmarit pe George Padure la ANVERS și l-a turnat la securitate. Documentele au fost prezentate in emisiunea Oanei Zamfir la Antena 3 , fiind din dosarul de urmarire al lui Padure de la...

- „Va fi o criza mai mare ca cea din urma cu 10 ani. Nu au fost doua luni de blocaj. Traian Basescu a avut masuri dure. A taiat salarii, taxe. Romania este acum in fața unei crize economie, la fel ca cea din anii `30. Cred ca ne indreptam spre austeritate. Eu reproșez acestui guvern ca a venit la putere…

- Tanarul a povestit ca nu era baut in ziua respectiva, nu a facut scandal si nu intelege nici acum de ce a fost batut de comandantul Politiei. Mai mult, acesta susține ca a fot lovit și de o polițista. Episodul a avut loc in urma cu o saptamana, cand mai multi reprezentanti ai Politiei si ai Jandarmeriei…

- Victor Ponta a rabufnit miercuri seara intr-o emisiune TV la adresa lui Marcel Hoara, pe care l-a atacat asa cum o facea in campania electorala cu Traian Basescu. Invitat la Antena 3, social-democratul cu multe miliarde in declaratia de avere l-...