VIDEO. Potop în sudul Franței – a plouat în 24 de ore cât în 2-3 luni Regiunile din sudul Franței au fost afectate in ultimele 24 de ore de un adevarat potop. In cateva ore a plouat cat in doua - trei luni și a urmat dezastrul. Mai multe persoane au fost ranite și cateva cladiri s-au prabușit parțial. Potrivit France Info, pe anumite porțiuni de pe autostrada Nimes - Montpellier mașinile nu au mai putut inainta, pentru ca nivelul apei a trecut de un metru. In plus, mai multe mașini au fost scufundate aproape complet in apa și 23 de oameni au avut nevoie sa fie salvați din acestea. „Apa a format cascade pe drumurile acestui sat, aproape de Nimes. Extrem de repede,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

