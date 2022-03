VIDEO: Pot funcționa „Coridoarele umanitare?” Moscova a declarat luni, 7 martie, ca va permite locuitorilor din cele doua orașe principale ale Ucrainei sa fuga pe coridoare special amenajate, catre Rusia și Belarus. Incercarile anterioare de a stabili coridoare umanitare au eșuat. Va fi acesta diferit? Rusia a anunțat noi „coridoare umanitare” pentru a permite cetațenilor ucraineni sa fuga din orașele asediate de bombardamente. Dar mișcarea vine dupa doua incercari eșuate de incetare a focului de a evacua civili in weekend. Ceea ce ridica intrebarea, va fi de data aceasta diferit? Moscova a propus șase coridoare. De data aceasta, rutele sigure… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

