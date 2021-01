Stiri pe aceeasi tema

- La cateva momente dupa ce Marea Britanie si-a incheiat divortul cu Uniunea Europeana, primele camioane care transportau marfuri peste noua frontiera cu Regatul Unit si-au prezentat documentele de vamesilor francezi inainte de a fi incarcate pe un tren pentru a trece prin Eurotunnel, informeaza Reuters.…

- Aproape 200 de camioane au trecut prin tunelul de sub Canalul Manecii "fara nicio problema" in noaptea de joi spre vineri dupa ce Marea Britanie a iesit din piata unica europeana si au fost restabilite formalitatile vamale, a indicat grupul Getlink care exploateaza tunelul, citat vineri de France…

- Zeci de vehicule grele de marfa au trecut vineri, devreme, prin tunelul din Canalul Manecii care leaga Marea Britanie de Franța „fara nicio problema”, a spus operatorul sau, risipind temerile legate de problemele imediate, dupa ce Brexit a intrat in vigoare, scrie France 24.Aproape 200 de camioane au…

- Romanii care nu au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit si doresc sa mearga in vizita la familie sau prieteni ori in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 30 septembrie 2021, data de la care calatoriile in aceasta tara vor fi posibile doar cu pasaportul,…

- Comisarul european pentru transporturi Adina Valean a estimat ca 10.000 de soferi europeni de camioane s-au confruntat cu dificultati la intoarcerea din Marea Britanie si a criticat Franta pentru impunerea de restrictii ca urmare a anuntului descoperirii unei noi tulpini a virusului care provoaca…

- BLOCAJ… Dupa ce in Marea Britanie a fost descoperita o noua varianta a coronavirusului, Romania interzice toate zborurile aeriene de pasageri din și spre Regatul Unit. La fel vor proceda mai multe țari din Uniunea Europeana. Asta inseamna ca vasluienii care muncesc in Marea Britanie și in Irlanda de…

- Cetatenii romani care s-au inregistrat in noul sistem de inregistrare britanic (EU Settlement Scheme – EUSS), vor avea acces, incepand din 1 ianuarie 2021, la serviciile medicale in baza prevederilor legislatiei nationale din Regatul Unit, anunta Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS),…

- Presedintele Iohannis s-a aratat preocupat de soarta romanilor stabiliti in Regatul Unit si, din acest motiv doreste un acord care sa garanteze un parteneriat solid intre cele doua state. Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Romania isi doreste un acord intre Uniunea Europeana si Regatul Unit,…