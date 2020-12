Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au semnat miercuri cele trei tratate care vor reglementa incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, relatiile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit, transmit EFE, dpa si AFP. Textul acordului poate fi consultat…

- „Cred ca duminica este un moment important. In aceste discutii niciodata nu spui niciodata, dar cred ca trebuie sa ajungem la o anume finalitate”, a declarat ministrul de externe britanic Dominic Raab pentru postul de televiziune Sky News, citat de Agerpres. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…