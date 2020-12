Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul militant britanic anti-UE, Nigel Farage, a declarat joi ca banuieste ca Regatul Unit va ramane mult prea strans aliniat regulamentelor Uniunii Europene dupa ce premierul conservator Boris Johnson va incheia un acord cu Bruxellesul, transmite Reuters. "Sa castigi razboiul e una, sa obtii pacea…

- Negociatorul sef al UE Michel Barnier a declarat sambata ca va continua sa caute o cale de a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, dar a refuzat sa se pronunte asupra sanselor de a depasi actualul impas din cadrul convorbirilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Suntem calmi, ca de obicei,…

- Negociatorul sef al UE Michel Barnier a declarat sambata ca va continua sa caute o cale de a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, dar a refuzat sa se pronunte asupra sanselor de a depasi actualul impas din cadrul convorbirilor, relateaza Reuters. "Suntem calmi, ca de obicei, si daca mai exista…

- Negocierile post-Brexit sunt, in continuare, blocate de disensiuni. Atat Londra, cat și Bruxellesul prefera un ”no deal” unui acord prost Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier i-a informat miercuri pe ambasadorii Celor 27 ca exista in continuare disensiuni in negocierea viitoarei…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) se pregatesc pentru o saptamana ”foarte importanta”, a anuntat duminica ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in contextul in care negocierile unui acord comercial post-Brexit intra in ultima linie dreapta, fara ca marile blocaje sa fie solutionate, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a atentionat marti ministrii ca incheierea unui acord cu Uniunea Europeana privind relatiile comerciale post-Brexit este departe de a fi sigura, dar a sustinut ca Regatul Unit se va descurca, cu sau fara un asemenea acord, potrivit Reuters. Cu numai sase saptamani…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca pentru Regatul Unit a sosit momentul sa se pregateasca pentru incheierea perioadei de tranzitie post-Brexit fara un acord cu UE privind viitoarele relatii comerciale, daca Bruxellesul nu-si schimba abordarea la negocieri, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana (UE) este dispusa sa inceapa sa lucreze la un text juridic comun - un acord comercial cu Regatul Unit, dezvaluie cotidianul britanic The Times in editia de marti, cand incepe a noua runda de negocieri, relateaza Reuters potrivit news.ro.Cotidianul scrie ca negociatorul-sef…