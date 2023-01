Stiri pe aceeasi tema

- Turcia are cerințe pe care Suedia nu poate – și nu vrea – sa le indeplineasca, a declarat duminica premierul suedez. Ankara a blocat din luna mai intrarea Suediei și Finlandei in armata occidentala, in incercarea de a determina cele doua țari sa indeplineasca anumite cerințe politice, ceea ce a provocat…

- Ambasadorul Frantei in Turcia a fost convocat luni la Ministerul de Externe turc, in timp ce Ankara protesteaza impotriva a ceea ce se percepe ca fiind „propaganda anti-Turcia” in Franta de la uciderea a trei kurzi la Paris, potrivit unei surse diplomatice turce, relateaza AFP. „Ne-am exprimat nemultumirea…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat joi ca Suedia nu a actionat inca in sensul extradarii sau blocarii activelor unor indivizi pe care Ankara ii acuza de terorism, desi Guvernul de la Stockholm asteapta aprobarea Turciei pentru a adera la NATO. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul turc al externelor, Mevlut Cavusoglu, a catalogat drept ”o masura foarte negativa” decizia Curții Supreme a Suediei de a respinge extradarea jurnalistului Bulent Kenes, care fusese solicitata personal de președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres…

- Ministerul turc de Externe l-a convocat, luni, pe ambasadorul Suediei, pentru a-i cere lansarea unei investigatii in cazul unui incident produs in orasul Stockholm, considerat de Ankara o insulta la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat luni pe ambasadorul Suediei la Ankara pentru a cere o ancheta cu privire la un incident petrecut la Stockholm pe care il considera insultator la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, citand doua surse diplomatice.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis marti premierului suedez, Ulf Kristersson, ca asteapta acțiuni „concrete” in sensul angajamentelor de combatere a grupurilor extremiste, pentru a aproba admiterea in NATO a Suediei si a Finlandei. Recep Tayyip Erdogan s-a intalnit marti, la Ankara,…