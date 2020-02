Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea publica o fotografie alatura de fiica sa, Eva Maria, in varsta de un an si trei luni. Fostul ministru dezvaluie ca i-a spus fiicei sale prima poveste, Capra cu trei iezi, facand o trimitere si la situatia din Orientul Mijlociu."Wow... in seara aceasta am spus prima poveste copilului…

- Atacantul camerunez Didier Lamkel Ze (23 de ani) nu s-a prezentat la un antrenament in cantonamentul celor de la Antwerp, lucru care l-a enervat pe Ladislau Boloni. Loți Boloni și Antwerp sunt pentru a treia oara in cantonament la Algorfa (5-12 ianuarie), in Spania, pe Costa Blanca. Dar stagiul de…

- Barbatul muncește pentru sateni, cu ziua, pentru a putea asigura un minimum financiar de suraviețuire, insa condițiile de trai sunt mizere, scrie stiri.botosani.ro. Citeste si O familie cu 10 copii din Botosani traieste intr-o saracie crunta. Copilasii au nevoie de hrana si imbracaminte VIDEO…

- Golurile au fost marcate de Lamkel Ze "10, "60, Mbokani "86 (penalti) si Gano "90+2. Antwerp ocupa locul doi in clasament, cu 34 de puncte, iar Waasland-Beveren este pe 15, cu 11 puncte. Lider este FC Bruges, care are 39 de puncte si doua jocuri mai putin.

- Luna cu filme la Antena 1 aduce in fața telespectatorilor, in premiera, cea mai recenta producție "Star Wars". "Rogue One: O poveste Star Wars" poate fi urmarit pe 7 decembrie, de la ora 23:15. Filmul prezinta o noua parte a francizei Razboiul Stelelor in același univers, dar vazut din alta perspectiva…

- Premierul Ludovic Orban detine o casa de vacanta in co-proprietate cu sotia, iar anul trecut a avut venituri nete de 37.000 de lei din activitati de consultanta tehnica, potrivit declaratiei sale de avere.

- Gala Gotham Independent Film Awards a avut loc luni seara la New York, unde drama „Marriage Story”, cu Adam Driver si Scarlett Johansson, s-a impus la toate categoriile la care a fost nominalizata, inclusiv „cel mai bun lungmetraj”, scrie news.ro.Lungmetrajul, scris si regizat de Noah Baumbach…