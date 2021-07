VIDEO: Porsche 911 GT3 testat pe dinamometru - simfonie la 9.000 RPM In toamna lui 2017, Volkswagen a anunțat ca prototipul electric ID Buzz va avea o versiune de serie. Noul model va fi lansat in 2022, va fi produs pe platforma MEB a grupului german și va integra și o serie de funcții autonome de nivel 4. Potrivit ultimelor informații, ID Buzz va fi oferit in trei versiuni diferite, destinate pasagerilor, dar și transportului de marfuri. Pe piața europeana, o versiune va avea 6 locuri, fiind gandita... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

