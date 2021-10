VIDEO Porcii care au grijă de Aeroportul din Amsterdam O &"patrula&" de porci a fost recrutata de aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, pentru a se asigura ca pasarile nu pun în pericol siguranța zborurilor, relateaza BBC.



Porcii au menirea de a ține gâștele sau alte pasari de la fermele din zona departe de pistele aeoroportului. Animalele manânca resturile de pe câmpurile unde se cultiva sfecla, resturi care ar putea constitui o atracție pentru pasari.



Echipa de 20 de suine face parte dintr-un set de masuri dispuse de administrația aeroportului Schiphol pentru a reduce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ”patrula” de porci a fost recrutata de aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, pentru a se asigura ca pasarile nu pun in pericol siguranța zborurilor, relateaza BBC . Porcii au menirea de a ține gaștele sau alte pasari de la fermele din zona departe de pistele…

- Nu mai puțin de 20 de porci au fost recrutați de membri ai aeroportului Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, pentru a reduce numarul de ciocniri ale avioanelor de pasari și a ține gaștele departe de terenurile agricole intre piste, relateaza BBC . Porcii au fost aduși…

- Sectorul agricol din Marea Britanie a avertizat ca sute de mii de porci ar putea ajunge in situatia in care vor trebui sa fie sacrificati in urmatoarele saptamani, daca Guvernul de la Londra nu va elibera vize care sa permita intrarea in tara a mai multor macelari, transmite Reuters. Lipsa…

- Monitorizare. Siguranta. Grija. Acestea sunt principiile care definesc conceptul Senior 24, intreprindere sociala care isi propune sa vina in ajutorul comunitatii brasovene cu un concept / model nou de ingrijire a persoanelor in varsta. Important pentru noi este ca seniorul sa se simta independent,…

- Actuala generație Mazda CX-5 (a doua) a debutat in 2016, cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles. In prezent, SUV-ul reprezinta 21% din vanzarile anuale ale marcii nipone in Europa. Pentru a pastra viu interesul clienților, CX-5 a primit acum un facelift. Noutațile estetice sunt destul de minore…

- Bursa de valori de la Amsterdam a devansat-o pe cea de la Londra in iulie si august, devenind cel mai important centru european de tranzactionare a actiunilor, in condițiile in care in care Brexitul a fortat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platforme din interiorul blocului comunitar.…

- Sub titlul „Neputinta europeana in Afganistan”, publicația spaniola Diario de Noticias publica un articol de opinie potrivit caruia „Ceea ce se intampla in Afganistan este, in primul rand, o problema a afganilor provocata de americani, care ar putea determina valoarea lor ca putere globala. „Dar este,…

- 21 de zimbri vor fi eliberați in doua zone din Munții Fagaraș. Evenimentul va avea loc la sfarșitul saptamanii sub supravegherea specialiștilor fundației Conservation Carpathia. Zimbrii au fost aduși din Germania, Marea Britanie, Suedia și județul Neamț. Animalele vor fi eliberate in doua zone de reintroducere…